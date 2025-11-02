ไดเรกทอรีบริษัท
Imply
Imply ฝ่ายขาย เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ฝ่ายขาย in United States ที่ Imply อยู่ในช่วง $170K ถึง $242K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Imply อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$193K - $229K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$170K$193K$229K$242K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Imply การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ Imply in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $241,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Imply สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in United States คือ $170,100

