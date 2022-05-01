ไดเรกทอรีบริษัท
Imperva
Imperva เงินเดือน

เงินเดือนของ Imperva อยู่ในช่วง $64,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $217,080 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Imperva. อัปเดตล่าสุด: 9/13/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $117K
บริการลูกค้า
$161K
การดำเนินงานการตลาด
$189K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$141K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$217K
วิศวกรฝ่ายขาย
$209K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$64K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$135K
สถาปนิกโซลูชั่น
$132K
คำถามที่พบบ่อย

Den højest betalte rolle rapporteret hos Imperva er ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $217,080. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Imperva er $141,158.

