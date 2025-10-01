ไดเรกทอรีบริษัท
Illumio
Illumio ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in San Francisco Bay Area ที่ Illumio อยู่ในช่วง $213K ถึง $309K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Illumio อัปเดตล่าสุด: 10/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$242K - $281K
United States
$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Illumio การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $309,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ role in San Francisco Bay Area is $213,200.

