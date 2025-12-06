ไดเรกทอรีบริษัท
IHS Markit นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ IHS Markit อัปเดตล่าสุด: 12/6/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$9K - $10.9K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$8.3K$9K$10.9K$11.6K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ IHS Markit in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $11,593 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ IHS Markit สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in United States คือ $8,295

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

