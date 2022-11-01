ไดเรกทอรีบริษัท
ICONMA
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

ICONMA เงินเดือน

เงินเดือนของ ICONMA อยู่ในช่วง $80,621 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $157,080 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ICONMA. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$83.6K
ผู้จัดการโครงการ
$80.6K
ฝ่ายขาย
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
วิศวกรซอฟต์แวร์
$157K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$129K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ICONMA คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $157,080 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ICONMA คือ $129,350

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ ICONMA

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Google
  • Airbnb
  • Snap
  • Apple
  • Tesla
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ