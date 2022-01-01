iCIMS เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ iCIMS อยู่ในช่วง $79,600 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $178,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ iCIMS. อัปเดตล่าสุด: 10/17/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $110K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$102K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$130K
นักสรรหา
$79.6K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$153K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ iCIMS คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Principal Software Engineer level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $178,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ iCIMS คือ $124,950

