ไดเรกทอรีบริษัท
Icertis
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Icertis ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in India ที่ Icertis อยู่ในช่วง ₹4.53M ถึง ₹6.2M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Icertis อัปเดตล่าสุด: 12/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$56K - $66.5K
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$51.7K$56K$66.5K$70.8K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 2 เพิ่มเติม ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้อมูลเงินเดือน ที่ Icertis เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Icertis Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Icertis in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹6,198,904 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Icertis สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in India คือ ₹4,527,895

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Icertis

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • AppDynamics
  • Carta
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.