ไดเรกทอรีบริษัท
Husco
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรควบคุม

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรควบคุม

Husco วิศวกรควบคุม เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรควบคุม in United States ที่ Husco อยู่ในช่วง $68K ถึง $95.2K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Husco อัปเดตล่าสุด: 12/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$73.6K - $85.6K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม วิศวกรควบคุม ข้อมูลเงินเดือน ที่ Husco เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Husco?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรควบคุม ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรควบคุม ที่ Husco in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $95,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Husco สำหรับตำแหน่ง วิศวกรควบคุม in United States คือ $68,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Husco

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Roblox
  • Intuit
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/husco/salaries/controls-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.