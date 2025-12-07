ไดเรกทอรีบริษัท
Huron
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)

Huron นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Huron อัปเดตล่าสุด: 12/7/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$5.3K - $6.2K
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$4.9K$5.3K$6.2K$6.9K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Huron?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ Huron อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹604,078 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Huron สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) คือ ₹431,484

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

