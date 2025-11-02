ไดเรกทอรีบริษัท
Hotel Engine
Hotel Engine วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Brazil ที่ Hotel Engine รวม R$552K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Hotel Engine อัปเดตล่าสุด: 11/2/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
รวมต่อปี
R$552K
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
R$552K
Stock (/yr)
R$0
โบนัส
R$0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Hotel Engine?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Hotel Engine in Brazil อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี R$623,308 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Hotel Engine สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Brazil คือ R$551,600

แหล่งข้อมูลอื่นๆ