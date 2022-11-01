ไดเรกทอรีบริษัท
Hiscox
Hiscox เงินเดือน

เงินเดือนของ Hiscox อยู่ในช่วง $30,979 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $238,342 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hiscox. อัปเดตล่าสุด: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$31K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$33.6K
ทรัพยากรบุคคล
$155K

การตลาด
$81.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$146K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$238K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Hiscox คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $238,342 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Hiscox คือ $113,995

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

