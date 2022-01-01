ไดเรกทอรีบริษัท
Hiretual
Hiretual เงินเดือน

เงินเดือนของ Hiretual อยู่ในช่วง $50,250 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $129,350 สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hiretual. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

การพัฒนาธุรกิจ
$114K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$129K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$111K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$50.3K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Hiretual is นักออกแบบผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $129,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Hiretual is $112,434.

