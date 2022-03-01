ไดเรกทอรีบริษัท
Hipcamp
Hipcamp เงินเดือน

เงินเดือนของ Hipcamp อยู่ในช่วง $168,504 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $907,515 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hipcamp. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $170K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$177K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$175K

ทรัพยากรบุคคล
$366K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$169K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$212K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$908K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Hipcamp คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $907,515 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Hipcamp คือ $176,880

