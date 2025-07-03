ไดเรกทอรีบริษัท
Hinduja Group เงินเดือน

เงินเดือนของ Hinduja Group อยู่ในช่วง $2,025 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $31,537 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hinduja Group. อัปเดตล่าสุด: 11/21/2025

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$31.5K
วิศวกรเครื่องกล
$12.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$2K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

ฝ่ายขาย
$11.3K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Hinduja Group คือ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $31,537 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Hinduja Group คือ $11,826

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

