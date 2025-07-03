เงินเดือนของ Hinduja Group อยู่ในช่วง $2,025 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $31,537 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hinduja Group. อัปเดตล่าสุด: 11/21/2025
What do Product Managers even do?
ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hinduja-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.