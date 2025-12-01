ไดเรกทอรีบริษัท
Highspot
Highspot ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ Highspot อยู่ในช่วง $215K ถึง $294K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Highspot อัปเดตล่าสุด: 12/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$233K - $276K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$215K$233K$276K$294K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Highspot Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ Highspot in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $293,933 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Highspot สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States คือ $214,699

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

