ไดเรกทอรีบริษัท
HeyJobs
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

HeyJobs เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน HeyJobs ตั้งแต่ $60,504 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $92,188 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ HeyJobs. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $81.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $60.5K
การตลาด
$70.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$92.2K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

HeyJobs में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $92,188 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
HeyJobs में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $75,723 है।

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ HeyJobs

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • Lyft
  • PayPal
  • Databricks
  • Uber
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ