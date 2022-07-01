ไดเรกทอรีบริษัท
Heyday
Heyday เงินเดือน

เงินเดือนของ Heyday อยู่ในช่วง $56,511 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $201,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Heyday. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

การดำเนินงานธุรกิจ
$136K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$197K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$56.5K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$184K
นักสรรหา
$191K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$201K
คำถามที่พบบ่อย

Heydayで報告されている最高給与の職種はวิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$201,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Heydayで報告されている年間総報酬の中央値は$187,275です。

