ไดเรกทอรีบริษัท
Hexaware Technologies
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Hexaware Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ Hexaware Technologies อยู่ในช่วง $3,616 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $273,625 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hexaware Technologies. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $7.2K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

สถาปนิกโซลูชั่น
Median $122K
นักบัญชี
$3.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
การดำเนินงานธุรกิจ
$5.3K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$7.3K
บริการลูกค้า
$5.4K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$21.8K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$10.1K
นักวิเคราะห์การเงิน
$15.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$79.7K
การตลาด
$7.5K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$98.5K
ผู้จัดการโครงการ
$121K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$31.3K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$274K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Hexaware Technologies คือ ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $273,625 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Hexaware Technologies คือ $15,635

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Hexaware Technologies

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • ECI
  • Sopra Steria
  • Civica
  • Speridian Technologies
  • Revature
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ