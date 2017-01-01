ไดเรกทอรีบริษัท
Hero Future Energies
    Hero Future Energies (HFE), a leading Renewable Energy company within the Hero Group, aims for a 5GW capacity by 2024. Focused on wind and solar projects, HFE is committed to advancing global sustainability through innovative cleantech solutions.

    herofutureenergies.com
    2012
    360
    $50M-$100M
