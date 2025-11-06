ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ HERE Technologies อยู่ในช่วง $110K ต่อyear สำหรับ L5 ถึง $212K ต่อyear สำหรับ L10 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $120K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ HERE Technologies อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
