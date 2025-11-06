ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Poland ที่ HERE Technologies อยู่ในช่วง PLN 164K ต่อyear สำหรับ L6 ถึง PLN 320K ต่อyear สำหรับ L8 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Poland รวม PLN 201K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ HERE Technologies อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN 320K
PLN 320K
PLN 0
PLN 0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
