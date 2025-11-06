ไดเรกทอรีบริษัท
HERE Technologies
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Krakow Metropolitan Area

HERE Technologies วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Krakow Metropolitan Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Krakow Metropolitan Area ที่ HERE Technologies รวม PLN 164K ต่อyear สำหรับ L6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Krakow Metropolitan Area รวม PLN 201K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ HERE Technologies อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L5
Software Engineer I(ระดับเริ่มต้น)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
Software Engineer II
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
Senior Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
Lead Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
เงินเดือนฝึกงาน

ระดับอาชีพใน HERE Technologies?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ HERE Technologies in Krakow Metropolitan Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี PLN 323,476 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ HERE Technologies สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Krakow Metropolitan Area คือ PLN 185,815

