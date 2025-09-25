ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ HERE Technologies รวม ₹1.85M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ HERE Technologies อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
HERE Technologies
Product Manager
Mumbai, MH, India
รวมต่อปี
₹1.85M
ระดับ
L8
เงินเดือนฐาน
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน HERE Technologies?

₹13.94M

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

แหล่งข้อมูลอื่นๆ