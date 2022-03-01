ไดเรกทอรีบริษัท
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System เงินเดือน

เงินเดือนของ Henry Ford Health System อยู่ในช่วง $94,554 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $169,150 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรม ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Henry Ford Health System. อัปเดตล่าสุด: 9/14/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $100K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$94.6K
ผู้จัดการโปรแกรม
$169K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Henry Ford Health System คือ ผู้จัดการโปรแกรม at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $169,150 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Henry Ford Health System คือ $100,000

