HCSC วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง เงินเดือน ใน Greater Dallas Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ค่ามัธยฐาน in Greater Dallas Area ที่ HCSC รวม $80K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ HCSC อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
HCSC
Software Engineer
Dallas, TX
รวมต่อปี
$80K
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
$80K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง ที่ HCSC in Greater Dallas Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $102,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ HCSC สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in Greater Dallas Area คือ $80,000

