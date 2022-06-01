ไดเรกทอรีบริษัท
Hays
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Hays เงินเดือน

เงินเดือนของ Hays อยู่ในช่วง $12,902 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $163,439 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hays. อัปเดตล่าสุด: 9/3/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ฝ่ายขาย
Median $118K
ผู้ช่วยธุรการ
$35.4K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
นักออกแบบกราฟิก
$59.3K
ทรัพยากรบุคคล
$62.7K
ผู้จัดการโครงการ
$56.2K
นักสรรหา
$12.9K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$42.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$163K
สถาปนิกโซลูชั่น
$95.9K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Hays คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $163,439 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Hays คือ $60,967

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Hays

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • OZON
  • Stewart Title
  • Franklin Templeton
  • SelectQuote
  • MakeMyTrip
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ