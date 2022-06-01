ไดเรกทอรีบริษัท
Havas
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Havas เงินเดือน

เงินเดือนของ Havas อยู่ในช่วง $4,975 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $129,350 สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานการตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Havas. อัปเดตล่าสุด: 9/3/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $45.6K
การพัฒนาธุรกิจ
$49K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$29.3K
ทรัพยากรบุคคล
$100K
การตลาด
$22.7K
การดำเนินงานการตลาด
$129K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$5K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Havas คือ การดำเนินงานการตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $129,350 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Havas คือ $47,318

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Havas

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Hevo
  • Piano
  • Tinuiti
  • Aspire
  • SOCi
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ