Harvest Partners
Harvest Partners เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Harvest Partners ตั้งแต่ $89,445 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ต่ำสุดถึง $241,200 สำหรับ นักเขียนโฆษณา ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Harvest Partners. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

นักเขียนโฆษณา
$241K
ทรัพยากรบุคคล
$166K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$169K

การตลาด
$157K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$89.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
$159K
นักสรรหาบุคลากร
$159K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$189K
นักวิจัย UX
$148K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Harvest Partners คือ นักเขียนโฆษณา at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $241,200 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Harvest Partners คือ $158,790

