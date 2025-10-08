ไดเรกทอรีบริษัท
Happiest Minds
Happiest Minds วิศวกรข้อมูล เงินเดือน ใน India

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรข้อมูล ค่ามัธยฐาน in India ที่ Happiest Minds รวม ₹830K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Happiest Minds อัปเดตล่าสุด: 10/8/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Happiest Minds
Data Engineer
Noida, UP, India
รวมต่อปี
₹830K
ระดับ
C2
เงินเดือนฐาน
₹830K
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน Happiest Minds?

₹13.98M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรข้อมูล ที่ Happiest Minds in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹2,905,978 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Happiest Minds สำหรับตำแหน่ง วิศวกรข้อมูล in India คือ ₹829,664

