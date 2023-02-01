ไดเรกทอรีบริษัท
Happiest Minds
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Happiest Minds เงินเดือน

เงินเดือนของ Happiest Minds อยู่ในช่วง $14,388 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $47,338 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Happiest Minds. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $14.4K

วิศวกรข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$35.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$47.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$25.9K
สถาปนิกโซลูชั่น
$36.3K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Happiest Minds ni ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $47,338. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Happiest Minds ni $35,789.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Happiest Minds

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Microsoft
  • Roblox
  • Tesla
  • Stripe
  • Airbnb
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ