ไดเรกทอรีบริษัท
Hansen Technologies
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Hansen Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ Hansen Technologies อยู่ในช่วง $9,478 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $112,025 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hansen Technologies. อัปเดตล่าสุด: 9/10/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $9.5K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$79.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Hansen Technologies میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $112,025 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Hansen Technologies میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $79,387 ہے۔

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Hansen Technologies

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Flipkart
  • Databricks
  • Lyft
  • Microsoft
  • Apple
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ