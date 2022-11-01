ไดเรกทอรีบริษัท
Hamilton Health Sciences
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Hamilton Health Sciences เงินเดือน

เงินเดือนของ Hamilton Health Sciences อยู่ในช่วง $51,955 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับต่ำสุด ถึง $62,326 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Hamilton Health Sciences. อัปเดตล่าสุด: 10/16/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $62.3K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$59.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$61.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

สถาปนิกโซลูชั่น
$52K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Hamilton Health Sciences คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $62,326 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Hamilton Health Sciences คือ $60,481

