H-E-B
H-E-B เงินเดือน

เงินเดือนของ H-E-B อยู่ในช่วง $36,400 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $235,000 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ H-E-B. อัปเดตล่าสุด: 10/20/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

บริการลูกค้า
Median $36.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $140K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $235K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $99K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $80.3K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$128K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $163K
นักออกแบบกราฟิก
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
นักสรรหา
$121K
ฝ่ายขาย
$63.9K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ H-E-B คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $235,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ H-E-B คือ $124,773

