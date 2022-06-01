ดาวน์โหลดแอป
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่นิวยอร์กซิตี้
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
สำรวจตามตำแหน่งงานต่างๆ
← ไดเรกทอรีบริษัท

GXO
GXO
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
แชท
GXO สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Health Insurance
Dental Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Maternity Leave
Paternity Leave
สิทธิพิเศษและส่วนลด
Learning and Development
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
GXO สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Learning and Development
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
