GSK เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน GSK ตั้งแต่ $6,733 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $392,700 สำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ GSK. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $177K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $86.1K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$71.7K

วิศวกรชีวการแพทย์
$169K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$28.8K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$28.2K
วิศวกรควบคุม
$91.3K
บริการลูกค้า
$36.1K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$60.3K
นักวิเคราะห์การเงิน
$65.3K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$59.7K
ที่ปรึกษาการจัดการ
$114K
การตลาด
$248K
การดำเนินงานการตลาด
$75.9K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$55.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$60.5K
ผู้จัดการโปรแกรม
$129K
ผู้จัดการโครงการ
$393K
นักสรรหาบุคลากร
$80.6K
กิจการกฎระเบียบ
$97.8K
การขาย
$6.7K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
$105K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$86.1K
สถาปนิกโซลูชัน
$161K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ GSK คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $392,700 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ GSK คือ $83,329

แหล่งข้อมูลอื่นๆ