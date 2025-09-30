ไดเรกทอรีบริษัท
Grid Dynamics วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Tricity

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Tricity ที่ Grid Dynamics อยู่ในช่วง PLN 73.3K ต่อyear สำหรับ T1 ถึง PLN 190K ต่อyear สำหรับ T3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Tricity รวม PLN 73K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grid Dynamics อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
Junior Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
Senior Software Engineer
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
ดู 2 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Grid Dynamics Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla วิศวกรซอฟต์แวร์ w Grid Dynamics in Tricity wynosi rocznie PLN 292,266. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Grid Dynamics dla stanowiska วิศวกรซอฟต์แวร์ in Tricity wynosi PLN 149,880.

