ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Tricity ที่ Grid Dynamics อยู่ในช่วง PLN 73.3K ต่อyear สำหรับ T1 ถึง PLN 190K ต่อyear สำหรับ T3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Tricity รวม PLN 73K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grid Dynamics อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Grid Dynamics Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่