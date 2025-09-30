ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Moldova ที่ Grid Dynamics อยู่ในช่วง MDL 617K ต่อyear สำหรับ T2 ถึง MDL 905K ต่อyear สำหรับ T3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Moldova รวม MDL 705K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grid Dynamics อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Grid Dynamics Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
