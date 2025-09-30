ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Krakow Metropolitan Area ที่ Grid Dynamics อยู่ในช่วง PLN 78.9K ต่อyear สำหรับ T1 ถึง PLN 281K ต่อyear สำหรับ T4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Krakow Metropolitan Area รวม PLN 227K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grid Dynamics อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
Junior Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
PLN 78.9K
PLN 78.9K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367.2
T4
Staff Software Engineer
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Grid Dynamics Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Grid Dynamics in Krakow Metropolitan Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี PLN 303,507 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Grid Dynamics สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Krakow Metropolitan Area คือ PLN 223,777

