ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Krakow Metropolitan Area ที่ Grid Dynamics อยู่ในช่วง PLN 78.9K ต่อyear สำหรับ T1 ถึง PLN 281K ต่อyear สำหรับ T4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Krakow Metropolitan Area รวม PLN 227K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grid Dynamics อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
T1
PLN 78.9K
PLN 78.9K
PLN 0
PLN 0
T2
PLN 122K
PLN 122K
PLN 0
PLN 0
T3
PLN 251K
PLN 250K
PLN 0
PLN 367.2
T4
PLN 281K
PLN 281K
PLN 0
PLN 0
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Grid Dynamics Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
