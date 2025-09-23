ไดเรกทอรีบริษัท
Great Minds
Great Minds ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Great Minds รวม $168K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Great Minds อัปเดตล่าสุด: 9/23/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Great Minds
Product Manager
hidden
รวมต่อปี
$168K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
$144K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$24.5K
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
ระดับอาชีพใน Great Minds?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Great Minds in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $187,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Great Minds สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States คือ $168,480

