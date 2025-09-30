ไดเรกทอรีบริษัท
Grant Thornton นักบัญชี เงินเดือน ใน Greater Los Angeles Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักบัญชี ค่ามัธยฐาน in Greater Los Angeles Area ที่ Grant Thornton รวม $86.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grant Thornton อัปเดตล่าสุด: 9/30/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
รวมต่อปี
$86.5K
ระดับ
Senior Associate
เงินเดือนฐาน
$86.5K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ระดับอาชีพใน Grant Thornton?

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

Tax Accountant

Auditor

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักบัญชี at Grant Thornton in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $97,270. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grant Thornton for the นักบัญชี role in Greater Los Angeles Area is $86,500.

