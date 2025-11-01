ไดเรกทอรีบริษัท
Grainger
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Grainger ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Grainger รวม $211K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grainger อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Grainger
Product Manager
Chicago, IL
รวมต่อปี
$211K
ระดับ
24
เงินเดือนฐาน
$163K
Stock (/yr)
$15K
โบนัส
$33K
อายุงานในบริษัท
7 ปี
ประสบการณ์
20 ปี
ระดับอาชีพใน Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Grainger in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $256,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Grainger สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States คือ $210,500

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Grainger

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • HPE
  • Synopsys
  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Cadence Design Systems
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ