Grainger
  • เงินเดือน
  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Grainger นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ Grainger อยู่ในช่วง $153K ต่อyear สำหรับ Senior Data Scientist ถึง $195K ต่อyear สำหรับ Lead Data Scientist แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $150K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grainger

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Grainger in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $194,850 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Grainger สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States คือ $156,000

