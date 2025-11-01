ไดเรกทอรีบริษัท
Grafana
Grafana ฝ่ายขาย เงินเดือน

ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Grafana อัปเดตล่าสุด: 11/1/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹15.96M - ₹18.56M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Grafana RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ Grafana in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹20,643,406 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Grafana สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in India คือ ₹14,745,290

