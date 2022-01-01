ไดเรกทอรีบริษัท
Grabango
Grabango เงินเดือน

เงินเดือนของ Grabango อยู่ในช่วง $65,325 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง Information Technologist (IT) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $210,000 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Grabango. อัปเดตล่าสุด: 10/19/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Grabango คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $210,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Grabango คือ $140,700

