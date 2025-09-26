ไดเรกทอรีบริษัท
GovTech
GovTech นักวิเคราะห์ธุรกิจ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ธุรกิจ ค่ามัธยฐาน in Singapore ที่ GovTech รวม SGD 101K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ GovTech อัปเดตล่าสุด: 9/26/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
GovTech
Business Analyst
Singapore, SG, Singapore
รวมต่อปี
SGD 101K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
SGD 101K
Stock (/yr)
SGD 0
โบนัส
SGD 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน GovTech?

SGD 211K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ GovTech in Singapore อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี SGD 219,618 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ GovTech สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ in Singapore คือ SGD 104,640

