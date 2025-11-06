ไดเรกทอรีบริษัท
Government of Canada
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • สถาปนิกโซลูชัน

  • เงินเดือนทั้งหมดของ สถาปนิกโซลูชัน

  • Greater Ottawa Area

Government of Canada สถาปนิกโซลูชัน เงินเดือน ใน Greater Ottawa Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน สถาปนิกโซลูชัน ค่ามัธยฐาน in Greater Ottawa Area ที่ Government of Canada รวม CA$111K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Government of Canada อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$111K
ระดับ
Entry
เงินเดือนฐาน
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
7 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว สถาปนิกโซลูชัน ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

สถาปนิกข้อมูล

สถาปนิกความปลอดภัยคลาวด์

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่ Government of Canada in Greater Ottawa Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$118,490 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Government of Canada สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชัน in Greater Ottawa Area คือ CA$111,120

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Government of Canada

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Google
  • Coinbase
  • Intuit
  • PayPal
  • SoFi
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ