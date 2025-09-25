ไดเรกทอรีบริษัท
Government of Canada
Government of Canada สถาปนิกโซลูชั่น เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน สถาปนิกโซลูชั่น ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Government of Canada รวม CA$112K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Government of Canada อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Government of Canada
Cloud Architect
Ottawa, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$112K
ระดับ
Entry
เงินเดือนฐาน
CA$112K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
7 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
ระดับอาชีพใน Government of Canada?

CA$226K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

Data Architect

Cloud Security Architect

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ สถาปนิกโซลูชั่น ที่ Government of Canada in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$125,557 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Government of Canada สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น in Canada คือ CA$112,395

