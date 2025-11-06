ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Ottawa Area ที่ Government of Canada รวม CA$88.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Government of Canada อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

รวมต่อปี
CA$88.5K
ระดับ
CS2
เงินเดือนฐาน
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ระดับอาชีพใน Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Government of Canada in Greater Ottawa Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$121,089 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Government of Canada สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Ottawa Area คือ CA$88,471

