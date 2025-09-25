ไดเรกทอรีบริษัท
Government of Canada
Government of Canada Cybersecurity Analyst เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน Cybersecurity Analyst ค่ามัธยฐาน ที่ Government of Canada รวม CA$108K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Government of Canada อัปเดตล่าสุด: 9/25/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Cybersecurity Analyst
รวมต่อปี
CA$108K
ระดับ
เงินเดือนฐาน
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
0-1 ปี
ประสบการณ์
0-1 ปี
ระดับอาชีพใน Government of Canada?

CA$226K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ CA$42,300+ (บางครั้งถึง CA$423,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

แหล่งข้อมูลอื่นๆ