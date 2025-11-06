ไดเรกทอรีบริษัท
Government of Canada
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการโครงการ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการโครงการ

  • Greater Ottawa Area

Government of Canada ผู้จัดการโครงการ เงินเดือน ใน Greater Ottawa Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการ ค่ามัธยฐาน in Greater Ottawa Area ที่ Government of Canada รวม CA$107K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Government of Canada อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Government of Canada
Technical Adviser
Ottawa, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$107K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
ระดับอาชีพใน Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการโครงการ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ Government of Canada in Greater Ottawa Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$144,339 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Government of Canada สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ in Greater Ottawa Area คือ CA$106,714

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Government of Canada

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Google
  • Coinbase
  • Intuit
  • PayPal
  • SoFi
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ